У Києві більшість укриттів залишаються без вільного доступу – Камишін

У Києві абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу, заявив Олександр Камишін, міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів.



За його словами, наразі перевірили 3382 об’єкти – це 73% загального фонду укриттів Києва: 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.



«Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним», – написав він у телеграмі.

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Натомість мер Києва Віталій Кличко 5 червня оприлюднив результати перевірки понад 1600 укриттів у всіх районах столиці, з яких випливає, що до 90% укриттів (або 1477) є безперешкодний доступ.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.