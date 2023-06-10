«Результати невтішні» – Камишін про підсумки перевірки укриттів у Києві

Комісія з перевірки укриттів у Києві завершила свою роботу, до стану лише 15% із них не виникло зауважень, повідомив Олександр Камишін, міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів.

«Станом на 8:00 ранку сьогоднішнього дня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні. По доступності. Вільно-доступними виявилися менше від половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв – зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі. За станом. Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок», – написав Камишін у своєму телеграм-каналі 10 червня.

За його словами, на вихідних комісія працюватиме над зведенням даних і підготовкою звіту про свою роботу.

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Мер Києва Віталій Кличко 5 червня оприлюднив результати перевірки понад 1600 укриттів у всіх районах столиці, з яких випливає, що до 90% укриттів (або 1477) є безперешкодний доступ.

У КМДА 9 червня повідомили, що столичні укриття обладнають автоматизованою системою відкриття, щоб кожен мав гарантований доступ до них під час повітряної тривоги.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.