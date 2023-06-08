У Києві та багатьох областях України – друга за кілька годин тривога

Станом на 0:45 9 червня у Києві та багатьох областях України прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.

Громадян закликають убезпечитися в укриттях.

Існує ймовірність запуску ракет і безпілотників. Інформація від військових з цього приводу не надходила.

Попереднє повідомлення про тривогу надійшло ввечері 8 червня. Тривога була оголошена у всій Україні, влучання сталося в Умані Черкаської області, де щонайменше вісім людей зазнали поранень унаслідок влучання в магазин АТБ, автомийку та на промисловий обʼєкт.

Останнім часом у більшості випадків масова тривога звучить пізно ввечері або вночі, коли війська РФ атакують українські міста і села. Росія з початку вторгнення в Україну атаку на цивільних заперечує.