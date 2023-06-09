Столичні укриття обладнають автоматизованою системою доступу – КМДА

Столичні укриття обладнають автоматизованою системою відкриття, щоб кожен мав гарантований доступ до них під час повітряної тривоги, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Панлелеєв під час брифінгу.

«Такі кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. І далі запровадимо їх в усьому місті», – розповів заступник голови КМДА.

За словами Пантелеєва, насьогодні автоматизованою системою доступу можна обладнати близько 3 тисяч укриттів й сховищ – у Києві планують позапланову інвентаризацію підвальних та цокольних приміщень, щоб ними доповнити фонд захисних споруд, якщо це буде технічно можливо.

«Використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей насамперед у спальних районах міста», – пояснив заступник голови КМДА.

Також міська влада планує придбати близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

Уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні після того, як внаслідок падіння уламків ракет у Києві в ніч на 1 червня загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Мер Києва Віталій Кличко 5 червня оприлюднив результати перевірки понад 1600 укриттів у всіх районах столиці, з яких випливає, що до 90% укриттів (або 1477) є безперешкодний доступ.