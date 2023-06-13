Генштаб: сили РФ застосували 16 крилатих ракет, з них 10 було знищено

Російські військові упродовж доби застосували 16 крилатих ракет (з них 14 Х-101/555 і два «Калібри»), з них 10 було знищено українською протиповітряною обороною, ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Внаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки», – вказано в повідомленні.

Також сили РФ продовжують спроби повної окупації Луганської та Донецької областей, «протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулося 26 бойових зіткнень».

За даними Генштабу, авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Українським військовим вдалося знищити російський гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, ідеться в ранковому зведенні.