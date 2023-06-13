Сили ППО збили 11 із 15 російських ракет і один «шахед» – командування

Від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України. Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ, яке також інформує про збиття одного з чотирьох безпілотників Shahed-136/131.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон. Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95МС. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО», – вказано в повідомленні.

Уночі 13 червня повітряна тривога оголошувалася по всій Україні, влучання з людськими жертвами сталося в Кривому Розі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.