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Сили ППО збили 11 із 15 російських ракет і один «шахед» – командування

Робота сил ППО над Києвом, фото ілюстративне

Від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України. Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ, яке також інформує про збиття одного з чотирьох безпілотників Shahed-136/131.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон. Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95МС. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО», – вказано в повідомленні.

Уночі 13 червня повітряна тривога оголошувалася по всій Україні, влучання з людськими жертвами сталося в Кривому Розі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.

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