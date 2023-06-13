Число загиблих у Кривому Розі зросло до 10, у місті оголошена жалоба

Число загиблих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросло до 10, і ця цифра може бути не остаточною, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби. Станом на 13.00 – 10 людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває», – повідомив Вілкул у телеграм-каналі.

Раніше чиновник інформував, що всього вночі по місту було випущено шість ракет, було пʼять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами.

Вілкул також повідомив про відкриття штабу для людей, які потребують розселення та іншої допомоги після втрати житла.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України, а також один із чотирьох безпілотників Shahed-136/131.