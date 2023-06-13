У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини

У Кривому Розі на Дніпропетровщині, який зазнав російського ракетного удару, з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних жителів», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершена, триває розбір конструкцій.

Раніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок обстрілу також були поранені 28 людей, 12 із них перебувають у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. 14 червня у Кривому Розі оголошене День жалоби.

Чиновник інформував, що всього вночі по місту було випущено шість ракет, було пʼять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами.

Вілкул також повідомив про відкриття штабу для людей, які потребують розселення та іншої допомоги після втрати житла.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку доби 13 червня українським військовим вдалося збити 11 із 15 російських крилатих ракет, які досягли повітряного простору України, а також один із чотирьох безпілотників Shahed-136/131.