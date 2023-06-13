«Ворог робить все, щоб утримати захоплені позиції» – Маляр про бої на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на даний час тривають бої в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку; біля Мар’їнки; поблизу Ягідного – на Бахмутському і Веселого на Лиманському напрямку.

«Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову й армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці й масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе», – написала вона у телеграмі 13 червня.

Маляр також повідомила, що в ході ведення наступальної операції українські військові протягом минулої доби просунулися на:

Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів

Торецькому напрямку – на 200 метрів

Бердянському напрямку – від 0,5 до одного кілометра, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.

Напередодні ввечері у Міністерстві оборони повідомили, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

Читайте також – Блінкен про наступ України: Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни