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Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі

11 людей загинули та 28 отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару Росії по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області 13 червня, повідомила місцева влада. Зокрема у п’ятиповерховому житловому будинку в результаті атаки загинули 4 людини.

14 червня у Кривому Розі – День жалоби.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.

Джерело: Andriy Dubchak / DonbasFrontliner, Reuters

Рятувальники ДСНС працюють на місці сильно пошкодженого внаслідок російського ракетного удару житлового будинку в Кривому Розі, 13 червня 2023 року. &laquo;Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби&raquo;, &ndash;&nbsp;повідомив&nbsp;голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. &laquo;Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних жителів&raquo;, &ndash; написав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак&nbsp;у&nbsp;телеграмі. Раніше Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок обстрілу також були поранені 28 людей &nbsp;
1 Рятувальники ДСНС працюють на місці сильно пошкодженого внаслідок російського ракетного удару житлового будинку в Кривому Розі, 13 червня 2023 року.

«Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби», – повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних жителів», – написав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

Раніше Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок обстрілу також були поранені 28 людей

 
Люди спостерігають за роботою рятувальників, Кривий Ріг, 13 червня 2023 року
2 Люди спостерігають за роботою рятувальників, Кривий Ріг, 13 червня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
На землі лежать тіла чотирьох загиблих у результаті російського ракетного обстрілу житлового будинку в Кривому Розі
3 На землі лежать тіла чотирьох загиблих у результаті російського ракетного обстрілу житлового будинку в Кривому Розі
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
На землі лежать тіла чотирьох загиблих у результаті російського ракетного обстрілу житлового будинку в Кривому Розі
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
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Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Поранена мешканка пошкодженого житлового будинку в Кривому Розі
5 Поранена мешканка пошкодженого житлового будинку в Кривому Розі
Люди спали, коли рано-вранці сталося влучання
6 Люди спали, коли рано-вранці сталося влучання
Мешканці багатоповерхівки у Кривому Розі, в який влучила російська ракета, говорять про щонайменше два вибухи
7 Мешканці багатоповерхівки у Кривому Розі, в який влучила російська ракета, говорять про щонайменше два вибухи
У сусідніх будинках вибило шибки
8 У сусідніх будинках вибило шибки
Також згоріли автомобілі
9 Також згоріли автомобілі
Рятувальники біля тліючого житлового будинку
10 Рятувальники біля тліючого житлового будинку
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