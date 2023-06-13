Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі

14 червня у Кривому Розі – День жалоби.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.
Джерело: Andriy Dubchak / DonbasFrontliner, Reuters
11 людей загинули та 28 отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару Росії по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області 13 червня, повідомила місцева влада. Зокрема у п’ятиповерховому житловому будинку в результаті атаки загинули 4 людини.
14 червня у Кривому Розі – День жалоби.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста ракетами і безпілотниками, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.
Джерело: Andriy Dubchak / DonbasFrontliner, Reuters