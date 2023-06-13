Війська РФ намагаються повернути під свій контроль Макарівку, «стираючи її з лиця землі» – Шершень

Російські військові намагаються повернути під свій контроль деокуповане нещодавно село Макарівку на Донеччині, знищуючи цей населений пункт, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Російські загарбники намагаються повернути деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі, застосовуючи авіацію, артилерію, навіть були спроби задіяти «Солнцепьок». Наразі в цьому населеному пункті тривають стабілізаційні дії, які здійснюють морпіхи 35-ої окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського», – сказав Шершень у відеозверненні.

За його словами, на Таврійському напрямку загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Мар’їнки й Авдіївки, а також «відзначаються веденням активної оборони» на Новопавлівському і Времівському напрямках.

Зокрема, як повідомив Шершень, на Мар’їнському напрямку українські військові відбили всі 14 атак російських сил в околицях Мар’їнки.

Про те, що Сили оборони України звільнили від російських військових село Макарівку та «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському», 11 червня розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

12 червня у Міністерстві оборони повідомили, що станом на цей день українські військові звільнили сім населених пунктів.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

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