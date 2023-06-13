Під час артобстрілу Білозерки на Херсонщині загинув священник – влада

72-річний священник загинув унаслідок обстрілу російськими військовими українського селища Білозерка на півдні Херсонської області. Про це 13 червня повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, під час артилерійського обстрілу снаряд влучив у подвірʼя церкви, також постраждала 76-річна жінка.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.