Російські військові знову обстріляли Херсон, постраждали люди – ОВА

Зранку в понеділок, 12 червня, російські військові вкотре атакували місто Херсон, повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

«Близько 5 години обстріляли Херсон, мікрорайон Шуменський. Там зазнали поранення троє людей», – повідомив Толоконніков.

За його словами, постраждалі доправлені до лікарні, стан їхнього здоров’я медики оцінюють як середньої тяжкості.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.