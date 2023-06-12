МВС: 10 людей загинули, 42 – вважають зниклими після підриву Каховської ГЕС

Десять людей загинули, 42 – вважають зниклими безвісти внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Я можу сказати тільки ті цифри, про які ми достовірно знаємо: вісім наших громадян загинули на території Херсонської області, двоє – на території Миколаївської області. 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей», – повідомив Клименко в ефірі телемарафону 12 червня.

За його словами, надходить інформація і про загиблих на окупованій території на лівому березі, але станом на зараз у МВС немає точних даних.

«Ви знаєте, що вчора під час намаганні переїхати на правий берег наших громадян обстріляли, і троє людей загинуло, декілька поранені. Ми відстежуємо цю інформацію. Як тільки ми отримаємо достовірну інформацію про загиблих чи поранених, які залишалися на островах або на лівому березі, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо», – сказав Клименко.

У МВС також повідомили, що станом на 13:00 на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Евакуювали 2743 людей, з яких 205 дітей і 76 маломобільних осіб.

У Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт, евакуйовані 982 людей, серед яких 167 дітей.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 165 тисяч абонентів у 32 населених пунктах.

За словами Клименка, фіксується «стабільне зниження» рівня води у підтоплених населених пунктах, до Херсона скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

«Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС», – сказав міністр під час засідання штабу в Херсоні.

За повідомленням пресслужби МВС, на засіданні виступив заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін, який заявив, що на сьогодні не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань на затоплених територіях.

«Централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води – питної та річкової. Однак, жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене», – йдеться в повідомленні.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.