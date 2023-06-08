Енергетики у Херсоні почали відновлювальні роботи «там, де це можливо» – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що у Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води, тому енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо.

«На ранок вдалося повернути електропостачання 64 домогосподарствам. Херсонська ТЕЦ – поза зоною ризику підтоплення», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, у Херсоні залишаються підтопленими та пошкодженими 129 трансформаторних підстанцій.

«За межами обласного центру на контрольованій Україною території Херсонщини підтоплено 53 трансформаторні підстанції, знеструмлено 4 населених пункти. Без світла залишаються більше 20 тисяч споживачів. Паводок фіксують і на Миколаївщині – в області знеструмлено 8 населених пунктів», – повідомили у відомстві.

Повідомляється, що українські ГЕС та ГАЕС минулої доби виробили на 30% більше електроенергії, ніж прогнозувалося.

«Наразі експертами Міненерго та Укргідроенерго опрацьовується оптимізована модель роботи ГЕС Дніпровського каскаду для зменшення обсягів води та, відповідно, підтоплень, які виникли внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго заспокоюють: «Попри усі виклики, енергетична система країни працює стабільно. Генерація повністю покриває споживання».

Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики ініціювало додатковий імпорт електроенергії для балансування енергосистеми України після руйнування Каховської ГЕС і викликаної цим масштабної повені. В ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» голова правління НЕК «Укренерго» повідомив, що через дефіцит енергопотужності Україна попросила аварійну допомогу з Європи і станом на вечір 7 червня вже її застосувала.