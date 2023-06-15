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Російські ракети поцілили у два підприємства в Кривому Розі, є поранений – влада

Кривий Ріг ще оговтується від наслідків попереднього ракетного удаару, жертвами якого стали щонайменше 12 людей

Уночі 15 червня російські військові вдруге за кілька днів здійснили ракетну атаку Кривого Рогу. Цього разу вони поцілили по двох промислових підприємствах, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Поранення зазнав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус», – ідеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ раніше 15 червня повідомило, що українським військовим вдалося збити одну з чотирьох випущених силами РФ ракет.

За даними Сергія Лисака, військові Повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною пʼять ударних дронів типу Shahed-131/136.

Унаслідок здійсненої російськими військовими 13 червня ракетної атаки загинули щонайменше 12 людей.

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