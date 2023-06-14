В ОГП повідомили про зростання кількості дітей, загиблих і поранених через агресію Росії

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії станом на ранок 14 червня загинули, за даними ювенальних прокурорів, 488 дітей, щонайменше 1016 – зазнали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

«13 червня внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний хлопець. 13 червня внаслідок обстрілу окупантами села Кар’єрне Херсонської області поранено 9-річну дівчинку», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.