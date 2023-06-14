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Число жертв російського удару в Кривому Розі зросло до 12 – влада

Наслідки російського удару, Кривий Ріг, 13 червня 2023 року

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про зростання до 12 кількості загиблих через російський ракетний удар по місту 13 червня.

«Вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік», – написав Вілкул у телеграмі.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються.

«Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників. Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно», – йдеться в повідомленні.

Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі
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Ракетний удар РФ 13 червня. Жертви у Кривому Розі

11 людей загинули та 28 отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару Росії по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області 13 червня, повідомила місцева влада. Зокрема у п’ятиповерховому житловому будинку в результаті атаки загинуло четверо людей.

У Кривому Розі сьогодні – День жалоби за загиблими.

У ніч на 13 червня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вілкул повідомляв, що всього по місту було випущено шість ракет, було п’ять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами.

У ніч на 14 червня Росія знову атакувала Дніпропетровщину, цього разу дронами. За даними влади, їх збили сили ППО.

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