Число жертв російського удару в Кривому Розі зросло до 12 – влада

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про зростання до 12 кількості загиблих через російський ракетний удар по місту 13 червня.

«Вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік», – написав Вілкул у телеграмі.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються.

«Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників. Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно», – йдеться в повідомленні.

У Кривому Розі сьогодні – День жалоби за загиблими.

У ніч на 13 червня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вілкул повідомляв, що всього по місту було випущено шість ракет, було п’ять влучань, зокрема в багатоквартирний будинок і склад із продуктами.

У ніч на 14 червня Росія знову атакувала Дніпропетровщину, цього разу дронами. За даними влади, їх збили сили ППО.