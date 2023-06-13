Зеленський просить у партнерів «швидких дій» щодо компаній, які постачають Росії компоненти для ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що іноземні країни, зокрема держави-партнери мають застосувати заходи щодо компаній, які досі допомагають РФ обходити санкції і постачають компоненти до ракет.

«На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах», – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні відбулася зустріч представників влади із дипломатами відповідних країн.

«Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор. Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів», – наголосив Зеленський.

За його словами, «дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. З боку США причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії загрожує кримінальна відповідальність.

Втім, експерти і журналісти-розслідувачі кажуть, що Кремль знайшов лазівки, через які отримує необхідні РФ комплектуючі.