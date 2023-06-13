У виробництві російських дронів «Ланцет» продовжують використовувати електроніку зі США – ЗМІ

Виробник російських дронів-камікадзе «Ланцет», які активно використовуються російською армією у війні проти України, продовжує імпортувати західні комплектуючі, зокрема американського виробництва. Мережа постачальників компанії може бути використана для обходу санкцій. Про це йдеться у розслідуванні російського проєкту «Важные истории».

Повідомлється, що безпілотники «Ланцет» виробляє Zala Aero Group, контрольним власником компанії з часткою 50,85 відсотків є російський бізнесмен Олександр Захаров. Решта активу компанії належить концерну «Калашніков». У бізнесі також беруть участь син та дочка Захарова – Микита та Марія, які є найбільшими постачальниками виробника дронів.

З документів, вивчених виданням «Важные истории», випливає, що виробник «Ланцетів» закуповує електроніку в Узбекистані та Китаї. Один із постачальників компанії повідомляє, що у нього «налагоджені поставки від кількох десятків європейських та азійських виробників». Завод отримує як мінімум продукцію американського виробництва процесорів Nvidia та виробника електронних плат Hitech Global.

Юридична особа компанії, ТОВ «ЦСТ», лише у 2022-2023 роках продала своїх безпілотників військовим РФ на 5,3 млрд рублів. При цьому компанія не внесена до списків санкцій США та Євросоюзу. Сам Олександр Захаров також не є під санкціями, а на ЦСТ санкції наклали лише Україна, Австралія та Великобританія.

Дрони «Ланцет» армія РФ використовує для ураження техніки української армії, у тому числі радарів ППО, бронетехніки тощо.