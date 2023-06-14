Росія атакувала Дніпропетровщину дронами, їх збили – ОВА

Російські військові у ніч на 14 червня атакували Дніпропетровщину іранськими дронами-камікадзе Shahed, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі ворог спрямував на нашу область БПЛА. Але оборонці з ПвК «Схід» завадили його планам. Всі три «Шахеди» збили в небі над регіоном. Атакував агресор і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь», – написав Лисак у телеграмі вранці 14 червня.

За його словами, минулося без постраждалих, рятувальники обстежують територію і з’ясовують наслідки обстрілу.

Раніше в Генштабі ЗСУ без наведення подробиць повідомили, що вночі загарбники атакували територію України крилатими ракетами і іранськими ударними БпЛА типу Shahed.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря Росія вдарила по Одесі. Там троє людей загинули, 13 поранені, триває розбір завалів, де можуть бути ще люди.

Раніше у розвідці Британії заявили, що протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України, це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні. У розвідці припускають, що Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони.