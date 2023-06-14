РФ вдарила «Калібрами» по Одесі, є влучання у склад – ОК «Південь»

Російські війська в ніч на 14 червня вдарили по Одесі ракетами, повідомило оперативне командування «Південь».

«По Одесі ворог спрямував ракетний удар «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, дві ракети збито», – йдеться в повідомленні. Скільки всього ракет було запущено – не повідомляють.

За даними українських військових, внаслідок удару зафіксували займання в районі одного з бізнес-центрів і влучання у складське приміщення торговельної мережі.

Про постраждалих поки інформації немає.

Ввечері 13 червня військові повідомили, що Росія вивела ще один носій ракет «Калібр» у Чорне море, збільшивши загальний імовірний залп «Калібрів» до 20 одиниць.

У ніч на 13 червня Росія завдала чергового удару по Україні, запустивши, за даними Повітряних сил ЗСУ, 15 ракет і чотири дрони. Із них 11 ракет і один дрон збили сили ППО.

Внаслідок влучання у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинули 11 людей, постраждали 36 людей, з них 12 – у лікарні, десятеро – у тяжкому стані.