Російський артилерійський обстріл Сумщини: загинули семеро людей

Через російський артилерійський обстріл на Сумщині загинули семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

«Ворог завдав артилерійського удару по Шосткинському району, у результаті якого були вбиті семеро працівників Держлісгоспу», – повідомив Артюх у своєму відеозверненні.

За даними ОВА, люди в момент обстрілу їхали в автомобілі.

«Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи). Внаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ», – йдеться у повідомленні адміністрації в телеграмі.

Як повідомляє місцева влада, російські війська протягом дня з різних видів озброєння обстрілювали вісім громад Сумщини – Хотінську, Миропільську, Білопільську, Зноб-Новгородську, Середино-Будську, Есманську, Новослобідську та Великописарівську.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною.

У травні в Міноборони України заявили, що інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини зросла: таким чином Росія намагається «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».

Росія, попри докази і свідчення, заперечує свої атаки на цивільного населення.