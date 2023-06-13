Російські військові обстріляли дитбудинок на Сумщині – ОВА

Російські військові рано-вранці 13 червня обстріляли дитячий будинок-інтернат у Білопільській громаді Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«Сьогодні о 05:10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загоряння покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих і травмованих немає», – повідомив голова ОВА Володимир Артюх.

За його словами, наразі в безпечні місця евакуйовані всі 135 підопічних інтернату, вісьмох із них забрали до себе батьки або опікуни.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною.

У травні в Міноборони України заявили, що інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини зросла: таким чином Росія намагається «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».