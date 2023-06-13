У розвідці Британії пояснили, чому Росія інвестує в дрони-камікадзе

Росія останніми місяцями, швидше за все, працювала над забезпеченням довгострокових поставок великих обсягів безпілотників-камікадзе, а Іран, поставляючи таку зброю, продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради безпеки ООН, заявила британська розвідка.

Там стверджують, що Росія, швидше за все, інвестує в дрони-камікадзе, тому що це надає їй відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила значну частину своїх запасів крилатих ракет в Україні.

«Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море. Після вторгнення цей «міжнародний транзитний коридор північ-південь» набув значно більшого значення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, включаючи поставки зброї, у спосіб, який, як вона сподівається, буде менш вразливим до міжнародних санкцій», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що Росія також працює над запуском внутрішнього виробництва дронів, «майже напевно за підтримки Ірану».

Минулого тижня Сполучені Штати Америки заявили, що мають дані про те, що Іран має намір побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року. Як заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Тегеран, як і раніше, постачає Москві дрони, які вона використовує для ударів по Україні, але тепер Іран і Росія розглядають створення спільного виробництва ближче до зони бойових дій.

Кірбі зазначив, що завод буде побудований приблизно за тисячу кілометрів на схід від Москви. Згідно з супутниковими знімками, які має Рада нацбезпеки, виробництво розгорнуть в Єлабузі.

Київ і країни Заходу неодноразово звинувачували Іран у постачанні Росії дрони-камікадзе, які використовуються для ударів по Україні. Російська й іранська влада це заперечує. Тегеран раніше заявляв, що направляв Москві невелику партію безпілотників, але це нібито було до повномасштабної війни. Київ регулярно повідомляє про удари Росії по українських населених пунктам із використанням дронів «Шахед».