Росія дронами і ракетами атакувала військовий аеродром на Полтавщині – ОВА

Російські військові в ніч на 10 червня атакували район військового аеродрому «Миргород» на Полтавщині, пошкодивши інфраструктуру і техніку, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Під час нічної атаки в районі військового аеродрому «Миргород» ворог застосував балістичні й крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв», – написав Лунін у телеграмі.

Про які саме пошкодження йдеться, голова ОВА не уточнив. За його словами, пожежу частково локалізували.

«Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації», – додав голова ОВА.

Крім того, він повідомив, що внаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будівель і чотири приватні автомобілі, загиблих і постраждалих, за даними Луніна, немає.

Востаннє про влучання по військовій інфраструктурі в Миргороді без подробиць повідомляли минулого року в серпні.