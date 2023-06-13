«Довготривалі наслідки». Чи буде питна вода на півдні України після руйнації Каховської ГЕС?

Як руйнація Каховської ГЕС вплинула на забезпечення питною водою жителів регіонів, що залежали від Каховського водосховища? Як влада Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей вирішує цю проблему? Чи готуються рішення, які налагодять водопостачання на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей після їхнього звільнення, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Через руйнування греблі Каховської ГЕС у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води, повідомив 9 червня президент України Володимир Зеленський. За його словами, проблема виникла для сотень тисяч людей.

За його словами, проблема виникла для сотень тисяч людей. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс в інтерв’ю Associated Press, опублікованому 10 червня, заявив, що через руйнування Каховської ГЕС без питної води в Україні залишилися близько 700 тисяч людей. Представник ООН зазначив, що йдеться про людей, які перебувають як на підконтрольних владі України областях, так і на окупованих Росією територіях.

в інтерв’ю Associated Press, опублікованому 10 червня, заявив, що через руйнування Каховської ГЕС без питної води в Україні залишилися близько 700 тисяч людей. Представник ООН зазначив, що йдеться про людей, які перебувають як на підконтрольних владі України областях, так і на окупованих Росією територіях. На Херсонщині, а саме на підконтрольній українській владі території, залишається 19 населених пунктів, де ситуація із забезпеченням питною водою ускладнена, повідомив 11 червня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін . За його словами, це стосується Нововоронцовської, Милівської, Новоолександрівської громад та міста Берислава. Крім того, без централізованого водопостачання залишається мікрорайон Острів у Херсоні.

. За його словами, це стосується Нововоронцовської, Милівської, Новоолександрівської громад та міста Берислава. Крім того, без централізованого водопостачання залишається мікрорайон Острів у Херсоні. Прокудін зазначив, що робиться усе можливе, аби забезпечити людей питною водою – безпечною та придатною для вживання, та надалі забезпечити безперебійне постачання води. Зокрема, обладнуються нові й старі свердловини, розвідуються нові джерела води.

«Дійшли до критичної межі»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що до громад, розташованих на територіях, прилеглих до Каховського водосховища, організовують підвіз питної й технічної води.

Деякі свердловини не можуть працювати

«Це Нововоронцовська, Великоолександрівська громади, це далі там Береславська, Милівська громади. Джерела ті, які напитували водоканали цих регіонів, цих населених пунктів, дійшли до критичної межі, кількість води в цих водозаборах знизилася до критичної відмітки. Вже деякі свердловини не можуть працювати, тому що немає можливості десь зачерпнути (воду – ред.). Там вже використовуються можливості підвозу питної й технічної води», – сказав Самойленко.

Про якість води

За словами голови Херсонської облради, вже існують обмеження і в нижній частині області. Він пояснює це аналізами води в річці Інгулець, де виявили перевищення допустимих норм небезпечних речовин.

Вода була отруєна тією кількістю скотомогильників, кладовищ

«Всі населені пункти, які здійснюють відкритий забір води для своїх питних потреб, їм обмежили використання цієї води, тому що вся вода, яка знаходиться нижче Каховської греблі, вона вся отруєна. Вона була отруєна тією кількістю скотомогильників, кладовищ, місць зберігання, будемо сказати, аграрної хімії, тому її використання заборонено, існують обмеження», – пояснив Самойленко.

У Херсоні не має виникнути проблем із водопостачанням, каже він. В місті використовують артезіанські свердловини, які знаходяться на великій глибині і вони не пов'язані ніяким чином з тими джерелами, які сьогодні напитують річку Дніпро, стверджує голова облради.



Посадовець додав, що ситуація із питною водою у Херсонській області є контрольованою.

Призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 8 червня повідомив, що загроза обмеження подачі питної води виникла у Іванівській громаді Генічеського району. Російські окупаційні сили начебто намагаються організувати водопостачання з використанням артезіанських свердловин, а також налагодити постачання питної води транспортом.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Які є загрози для Запорізької області?

Загрози щодо забезпечення водою у Запорізькій області немає, заявив 6 червня директор департаменту цивільного захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Андрій Булавінов . За його словами, водозбір для Запорізької області розташований у верхньому б'єфі Дніпра, тому для жителів Запоріжжя немає загрози залишитися без питної води. Дніпровська ГЕС регулює водоскиди всього каскаду, ситуація нестандартна, але контрольована, зазначив Булавінов.

. За його словами, водозбір для Запорізької області розташований у верхньому б'єфі Дніпра, тому для жителів Запоріжжя немає загрози залишитися без питної води. Дніпровська ГЕС регулює водоскиди всього каскаду, ситуація нестандартна, але контрольована, зазначив Булавінов. Руйнування Каховської ГЕС також не вплине на водопостачання і в окупованому Бердянську, повідомила 8 червня «Суспільному» начальниця міської військової адміністрації Вікторія Галіцина . Водночас місцеві жителі скаржаться на стан питної води. Галіцина пояснила: «Річ у тім, що протягом шести місяців місто користується водою з альтернативного джерела, а не з основного. За словами посадовиці, вода, яка наразі тече з кранів бердянців, не відповідає санітарним нормам».

. Водночас місцеві жителі скаржаться на стан питної води. Галіцина пояснила: «Річ у тім, що протягом шести місяців місто користується водою з альтернативного джерела, а не з основного. За словами посадовиці, вода, яка наразі тече з кранів бердянців, не відповідає санітарним нормам». Галіцина каже, що зараз вода в окуповане місто надходить з Бердівського водосховища. До окупації Бердянськ цю воду використовував виключно у ситуації якоїсь аварії, на декілька днів, не більше. Очільниця адміністрації зазначила, що стан води також може свідчити про те, що вона надходить з дна водосховища.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОВА Віталій Литвиненко розповів «Новинам Приазовʼя», що у північній частині області немає проблем із водопостачанням, але ситуація у південній частині регіону відрізняється.

У зв'язку зі значним зниженням води у Каховському водосховищі дуже погіршується постачання технічної води

«В акваторії Каховської ГЕС є загроза погіршення постачання питної води, водозабір у с. Біленьке – там 400 осіб контингенту місцевої колонії та 600 споживачів саме з села. На сьогодні трубу водозабору подовжено до 15 метрів, постачання води здійснюється в штатному режимі. Але ми всі розуміємо іншу проблему. У зв'язку зі значним зниженням води у Каховському водосховищі дуже погіршується постачання технічної води. Якщо у людей була і технічна вода, і питна, це було взагалі добре, не було скарг і ситуація була контрольована. На сьогодні погіршено постачання саме технічної води, й проблема буде поставати також з питною водою», – каже посадовець.



За його даними, загалом 14 населених пунктів Запорізького та Василівського району постраждали від зниження рівня води в Каховському водосховищі, саме в частині технічної води. Забезпечення людей питною водою – у пріоритеті, каже Литвиненко. Планується також підвіз води для господарських потреб.

Є більше ніж 500 місткостей для питної води, які можна буде використати та допомагати громадам, які опиняться саме в зоні погіршення якості постачання води

«На сьогодні є певний запас і транспорту для підвозу води – 37 одиниць на підконтрольній території. Є декілька мобільних установок очищення води до якості питної. Є більш ніж 500 місткостей для питної води, які можна буде використати та допомагати громадам, які опиняться саме в зоні погіршення якості постачання води. Тому заходи відповідні проводимо. Розуміємо, що в умовах підвищення температури в літній період все-таки обсяг як питної, так і технічної води буде збільшуватися. Ми направили відповідні звернення до Кабміну. На сьогодні вже є відповідне розпорядження і виділяється 26,3 млн грн», – стверджує чиновник ЗОВА.



Місцева влада готує рішення, які дозволять налагодити водопостачання на окупованій території області після звільнення, розповідає посадовець. Зокрема, мова йде про буріння нових свердловин, які можна було б пробурити в найкоротші терміни.



«Пропрацьовуємо всі варіанти, щоб залучити мобільні установки для очищення води або стаціонарно забезпечити постачання води саме на територіях, які сподіваємося найближчим часом будуть деокуповані», – розповів Литвиненко.

Наслідки для Криму

Представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева 6 червня зазначила, що руйнування Каховської ГЕС – це катастрофа не лише для Херсонщини, це проблема для всього півдня України загалом, включно з Кримом. Найбільший вплив спустошення Каховського водосховища матиме на забезпечення питною водою та загалом систему іригаційних каналів. Північно-Кримський та Каховський канали залишаться без доступу до води та до відновлення Каховської ГЕС не зможуть наповнюватися, каже вона.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов днями заявив, що обміління Північно-Кримського каналу призведе до загибелі посівів рису в Криму на площі понад 3 тисяч га. За його словами, російська влада начебто може вирішити питання подачі води в Північно-Кримський канал за допомогою насосів, проте здійснити це їм заважає «питання безпеки».



Кандидат геолого-мінералогічних наук, російський незалежний експерт Юрій Медовар нагадав, що Крим на 80% забезпечувався водою із Північно-Кримського каналу, який, своєю чергою, наповнювався з Каховського водосховища.

«Збудували відомий Північно-Кримський канал, котрий брав своє джерело у водосховища, котре доживає свої останні дні. 300 кубометрів на секунду був розхід головного каналу ось там – у районі водосховища. Це дуже великий розхід. І таким чином вода Північно-Кримського каналу забезпечувала на 80 відсотків потребу води на Кримському півострові. Розумієте, до 80 відсотків давав канал, а ось 20 відсотків – це були внутрішні резерви, річковий та підземний стік», – наголосив він.

Але для забезпечення водою населення у Криму ресурсів вистачить, каже експерт. Однак тоді доведеться повністю закрити всю промисловість та відмовитися від сільського господарства на півострові. Оскільки на ці галузі йде 80 відсотків споживання води: «На це ніхто не піде, тож треба шукати знову альтернативні джерела, звідки брати воду».

Якщо Північно-Кримський канал не відновиться і не будуть знайдені альтернативні джерела постачання води, через 2-3 роки Крим може зазнати суттєвих наслідків, додав науковець.

Криму буде зовсім погано. Особливо північній, центральній частині

«Бувають серії маловодних і багатоводних років. Ось маловодні роки, коли дуже мало випадає опадів, відповідно не наповнюються місцеві водосховища і місцеві поверхневі водойми, а також зменшується живлення підземних вод, ось це призводить до тих відомих посух з усіма проблемами, які пов’язані з цими посухами. Криму буде зовсім погано. Особливо північній, центральній частині. Але ми не беремо з вами Севастополь, який сидить на підземному водозаборі, тобто використовує підземні води», – зауважив Медовар.

Потерпати від проблем з водопостачанням через руйнування Каховської ГЕС і розливу водосховища у найближчій перспективі будуть чотири області, а до Криму вода не надходитиме щонайменше рік, заявив генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода.

Перспективи для півдня

Миколаїв станом на вечір 7 червня був забезпечений питною водою, але можливість дефіциту води зберігається. Про це в ефірі телемарафону розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, водосховища заповнені, втім, загроза залишається, Миколаїв може опинитися без води.

За його словами, водосховища заповнені, втім, загроза залишається, Миколаїв може опинитися без води. Через руйнування дамби Каховської ГЕС з 8 червня припинилося водопостачання з Каховського у «Південне» водосховище, яке забезпечувало водою 70% Кривого Рогу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Він закликав місцевих жителів зменшити споживання води на 40%. Інакше, за його словами, через місяць 70% міста залишиться без водопостачання.

Він закликав місцевих жителів зменшити споживання води на 40%. Інакше, за його словами, через місяць 70% міста залишиться без водопостачання. Посадовець зазначив, що на Нікопольщині водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській територіальних громадах. У випадку економії можна виграти час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає, повідомив Вілкул.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк у своєму відеозверненні 12 червня повідомив, що станом на цей день водопостачання у місті після вимушеної зупинки «Нікопольводоканалу» не відновилося. Для забезпечення потреб жителів міста облаштували 24 пункти видачі питної води.

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів «Новинам Приазов’я», що ситуація з забезпеченням питною водою у регіонах, які залежали від роботи Каховської ГЕС, може погіршитися.

Є ще ситуація, яка буде мати довготривалий вплив

«Водозабори, які були прив'язані до Каховського водосховища, не працюють після підриву ГЕС і після того, як вода зійшла. Маються на увазі водозабори Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. В тому числі ми знаємо, що на Дніпрі знаходиться водозабір міста Миколаєва. Він також затоплений та не працює і постає багато питань щодо його відновлення, працездатності, забезпечення Миколаєва також питною водою. Ми можемо говорити про те, що вже є ситуація, яка призвела до такого прямого впливу, а є ще ситуація, яка буде мати довготривалий вплив. Оскільки розуміємо, що ті ж системи Північно-Кримського каналу, Новокаховського магістрального каналу Дніпро-Кривий Ріг не працюють і вода жителям не буде подаватися», – зазначив експерт.

Втім, є рішення, реалізація яких може розв'язати проблему з питною водою, каже науковець.



«Можна зробити перекидання стоку, використовуючи і потенційні можливості Дніпра вище за течією в районі Запоріжжя, і можливості Інгульця, зокрема Карачинівського водосховища. Тобто якщо ці проєкти будуть реалізовані найближчим часом, то в Дніпропетровській області найближчим часом дефіциту води точно не буде для населення», – розповів Яцюк.



За його словами, також є напрацювання щодо забезпечення деокупованої частини Херсонської області. Напрацьовуються зараз і різні варіанти для того, щоб забезпечити жителів окупованої частини Запорізької і Херсонської областей після їхнього звільнення, щоб жителі не відчули дефіциту якісної води.

Як боротися з дефіцитом води?

Найбільший дефіцит води може бути у деяких населених пунктах Приазов'я, розповів Яцюк. За його словами, це передусім стосується Бердянська, Кирилівки та інших рекреаційних населених пунктів. Зараз потрібно перейти на режим економії води у регіонах, які залежали від Каховського водосховища, зазначив директор Інституту водних проблем.

За його словами, це передусім стосується Бердянська, Кирилівки та інших рекреаційних населених пунктів. Зараз потрібно перейти на режим економії води у регіонах, які залежали від Каховського водосховища, зазначив директор Інституту водних проблем.

Можливо, в окремих регіонах є запаси підземних вод, хоч невеликих, але вони на тимчасовий період можуть забезпечити населення питною водою

«Пошук диверсифікованих джерел, пошук якихось місцевих джерел, потрібно зробити дорозвідку геологічну. Можливо, в окремих регіонах є запаси підземних вод, хоч невеликих, але вони на тимчасовий період можуть забезпечити населення питною водою. Тут мова йде не тільки про якісну питну воду, але і про ресурси. Хоча б забезпечити населенню доступ до елементарної санітарії, води», – каже він.



За словами експерта, програма післявоєнної відбудови України має включати перегляд всієї системи водозабезпечення і водопостачання.



Зокрема, як каже науковець, по-новому потрібно буде здійснювати заходи покращення водозабезпеченості території й галузі економіки та населення доступними якісними ресурсами. Тому будь-яка відбудова, в першу чергу, має спиратися на факти забезпечення водою.



«Якщо буде забезпечення водою, то буде перспектива відбудови. А це доволі складне завдання, враховуючи зміни клімату і те, що ми водонезабезпечена країна», – додав Яцюк.