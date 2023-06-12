В «Укргідроенерго» оцінили, за яких обставин можна буде наповнити Каховське водосховище

Генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що ймовірність наповнення Каховського водосховища, яке обміліло в результаті руйнування Каховської ГЕС, може з’явитися вже після зимово-весняного паводку.

«Ми надіємося, що все-таки якась частина водозливної греблі залишилася. Якщо це буде хоча би 7 метрів, то це буде вже краще. Тому що потім кожен сантиметр, кожен метр нам доведеться місяцями набирати цю воду. І, скоріш за все, ми зможемо дійти до якогось рівня вже після паводку зимово-весняного. А це ще рік. Критична, те, що може бути найгірша ситуація, коли це впаде до відмітки русла Дніпра. Ця відмітка – 3 метри», – сказав Сирота в ефірі Радіо Свобода.

Але посадовець додав, що «не факт, що ми це водосховище зможемо наповнити в наступному паводку».

За даними «Укргідроенерго», до вечора 11 червня фахівці ще фіксували падіння рівня водосховища в середньому на 5 см за годину. Наразі проводити спостереження рівнів води не має можливості через замулення нижче датчиків, кажуть експерти.

Рівень води в Каховському водосховищі в районі Нікополя, за інформацією Гідрометцентру, станом на 20:00 11 червня становив 9,04 метра.

Повне інтерв’ю з гендиректором «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою читайте на сайті Радіо Свобода.