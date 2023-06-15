Сили ППО знищили вночі 15 червня одну ракету і понад 20 російських дронів – командування

Російські військові вночі 15 червня атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131, повідомляє зранку командування Повітряних сил України.

«Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95МС здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Іранські «шахеди» противник запускав із північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», – вказано у ранковому зведенні.

Також українські сили ППО знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Минулого вечора і ночі повітряна тривога в Україні оголошувалася кілька разів. Про відбій небезпеки влада повідомила вже близько 5:00 15 червня.