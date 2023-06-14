В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – відбій

Ввечері 14 червня повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

Влада рекомендує людям прослідувати в укриття.

У соцмережах повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал».

ОНОВЛЕННЯ: Близько 20:49 в більшості областей сповістили про відбій повітряної тривоги.

Вночі 14 червня Росія вдарила по Одесі, за даними українських військових, чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря. Там троє людей загинули, 13 поранені.