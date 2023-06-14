У ЗСУ повідомили, чим і звідки Росія атакувала Україну в ніч на 14 червня

Російські військові в ніч на 14 червня завдали ракетного удару по військових й інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного і морського базування, а також ударними дронами-камікадзе, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зі східного узбережжя Азовського моря загарбники атакували десятьма іранськими ударними дронами Shahed-136/131 на південно-східному напрямку.

Дев’ять дронів збили сили української ППО.

«Із Ростовської області Росії окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ без наведення подробиць повідомили, що вночі загарбники атакували територію України крилатими ракетами і іранськими ударними БпЛА типу Shahed.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря Росія вдарила по Одесі. Там троє людей загинули, 13 поранені, триває розбір завалів, де можуть бути ще люди.