В Україні вдруге за добу оголошена масштабна повітряна тривога – відбій

Пізно ввечері 14 червня у Києві та всіх областях України оголошена повітряна тривога.

Влада рекомендує людям пройти в укриття.

ОНОВЛЕННЯ: повітряна тривога тривала близько 20 хвилин, влада оголосила відбій.

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У соцмережах повідомляють, що оголошення пов'язано зі повторним зльотом російського винищувача МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал».

Вночі 14 червня Росія вдарила по Одесі, за даними українських військових, чотирма крилатими ракетами «Калібр» із Чорного моря. Там троє людей загинули, 13 поранені.