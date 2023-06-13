У ВМС повідомили, скільки російських кораблів чергують у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 13:00 13 червня перебувають два російських кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері оперативне командування «Південь» повідомляло, що російські війська продовжують маневри силами й засобами корабельного угруповання і вивели на чергування в Чорному морі фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами».

Військові попереджали, що рівень ракетної загрози залишається високим, бо «ворог, вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження».

У ніч на 13 червня Росія завдала чергового удару по Україні, запустивши, за даними Повітряних сил ЗСУ, 15 ракет і чотири дрони. Із них 11 ракет і один дрон збили сили ППО.

Внаслідок влучання у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинули десятеро людей, ще 28 – поранені.