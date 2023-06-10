Нічна атака дронів по Одесі: від вибухової хвилі постраждало 290 квартир

Внаслідок атаки дронів в Одесі в ніч проти 10 червня від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках, повідомляє пресслужба міської ради.

«Сьогодні (10 червня – ред.) впродовж дня комунальні служби ліквідовували наслідки: знімали аварійні фасадні елементи, віконні рами, прибирали скло, аварійні дерева, затягували вікна плівкою, вивозили сміття», – каже міськрада.

Крім того, відомо, що до робіт залучили 15 одиниць техніки та понад 100 співробітників. Силами «Міськсвітла» відновлено вуличне освітлення, ще низка опор потребують заміни. Комунальне підприємство «Міськзелентрест» прибрало 15 аварійних дерев. Співробітники муніципальної служби працювали на фасадах, знімаючи зруйновані вікна, рами, решітки балконів, уточнили в пресслужбі.

Загалом вже було вивезено 230 тонн зруйнованих елементів, зазначають в ОВА.

Крім житлових будинків і квартир цивільного населення, вночі постраждали 2 школи і 3 садочки, уточнила директорка Департаменту освіти Олена Буйневич.

Вночі про вибухи під час повітряної тривоги в Одесі писали ЗМІ, а оперативне командування «Південь» повідомляло про атаку дронів.

5 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України. За даними британської розвідки, це – найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні.

Напередодні в Білому домі заявили, що мають дані про те, що Іран планує побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року.