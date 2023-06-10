Троє цивільних загинули, понад 10 поранені через дронову атаку РФ на Одещині – ОК «Південь»

Російські війська в ніч на 10 червня атакували Одеську область дронами, внаслідок чого загинули троє цивільних людей, ще понад 10 – зазнали поранення, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

За повідомленням, сили протиповітряної оборони знищили всі запущені Росією дрони Shahed-131/136.

«Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано… Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо», – йдеться в повідомленні.

Вночі про вибухи під час повітряної тривоги в Одесі писали ЗМІ, а оперативне командування «Південь» повідомляло про атаку дронів.

5 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України. За даними британської розвідки, це – найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні.

Напередодні в Білому домі заявили, що мають дані про те, що Іран планує побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року.