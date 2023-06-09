Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Одесі сталися вибухи, є жертви і руйнування

Перехоплення ударного дрона типу Shahed-136/131, фото ілюстративне

В Одесі під час оголошеної вночі 10 червня повітряної тривоги сталися вибухи, повідомляють «Суспільне» і місцеве видання «Думська».

За повідомленням «Думської», загинули двоє людей, безпілотник залишив вирву на дитячому майданчику.

«За попередніми даними, в Одесі сьогодні постраждали 12 людей», – додав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

У небі над Одещиною та Миколаївщиною відбувалася бойова робота, повідомляло вночі 10 червня Оперативне командування «Південь».

Станом на північ 10 червня в багатьох областях України прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG