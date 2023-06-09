В Одесі сталися вибухи, є жертви і руйнування

В Одесі під час оголошеної вночі 10 червня повітряної тривоги сталися вибухи, повідомляють «Суспільне» і місцеве видання «Думська».

За повідомленням «Думської», загинули двоє людей, безпілотник залишив вирву на дитячому майданчику.

«За попередніми даними, в Одесі сьогодні постраждали 12 людей», – додав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

У небі над Одещиною та Миколаївщиною відбувалася бойова робота, повідомляло вночі 10 червня Оперативне командування «Південь».

Станом на північ 10 червня в багатьох областях України прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.