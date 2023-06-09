Ігнат назвав причину довготривалої повітряної тривоги в ніч проти 9 червня

Армія РФ одночасним запуском по Україні ударних безпілотників та ракет, а також підняттям у повітря бомбардувальників, що призвело до тривалої повітряної тривоги в ніч проти 9 червня, прагне «роззосередити увагу ППО і посіяти паніку», зазначив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Крім цього, за його словами, «росіянам потрібно піднімати літаки в повітря регулярно, аби здійснювати тренувальні польоти, і водночас дестабілізувати ситуацію в Україні, чого добивається їхня пропаганда».

Речник командування Повітряних сил також наголосив, що цієї ночі армія РФ направила в Україну ракети Х-101/Х-55, «аби змусити українську оборону витратити бойові запаси».

«Якщо говорити про ракети Х-101/Х-55, то їх запуски можуть говорити про те, що ворог, ймовірно, заощаджує свій запас високоточної далекобійної зброї і хоче, аби ми витратили на неї керовані ракети», – зауважив він.

У ніч на 9 червня у Києві та всіх областях України пролунала повітряна тривога, яка протривала кілька годин. Росія атакувала 16 ударними БпЛА та шістьма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські війська збили 10 ударних дронів та чотири крилаті ракети. РФ атакувала з південного напрямку та з району Каспійського моря.

Місцева влада повідомила, що в місті Звягель на Житомирщині через падіння уламків загинула людина, ще троє поранені, зруйнований один та пошкоджені 12 житлових будинків. У ДСНС згодом уточнила, що зруйновані 4 будинки, ще 30 пошкоджені.