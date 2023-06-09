Після ракетного обстрілу є відключення електроенергії на Житомирщині – «Укренерго»

Після ракетного обстрілу є відключення електроенергії у Житомирській області, повідомляє компанія «Укренерго».



«Через пошкодження у розподільчих мережах, спричинені нічним ракетним обстрілом, є відключення електроенергії у Житомирській області. У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах, ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» закликає українців економити і за можливості зменшити навантаження в енергосистемі, оскільки гідроелектростанції нині працюють зі зниженою потужністю і також триває літня ремонтна кампанія.

У ніч на 9 червня у Києві та всіх областях України пролунала повітряна тривога, яка протривала кілька годин. Росія атакувала 16 ударними БпЛА та шістьма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські війська збили 10 ударних дронів та чотири крилаті ракети. РФ атакувала з південного напрямку та з району Каспійського моря.

Місцева влада повідомила, що в місті Звягель на Житомирщині через падіння уламків загинула людина, ще троє поранені, зруйнований один та пошкоджені 12 житлових будинків. У ДСНС згодом уточнила, що зруйновані 4 будинки, ще 30 пошкоджені. Про наслідки влучань не повідомлялося.