Сили ППО знищують «шахеди» – ОК «Південь»

У небі над Одещиною та Миколаївщиною триває бойова робота, повідомляє вночі 10 червня Оперативне командування «Південь».

«Ворог атакує ударними дронами типу Shahed-136/131. Унаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших обʼєктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!» – ідеться в повідомленні.

Станом на північ 10 червня в багатьох областях України прозвучало сповіщення про повітряну тривогу. Повідомлення стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей.