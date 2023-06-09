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Сили ППО знищують «шахеди» – ОК «Південь»

Перехоплення ударного дрона типу Shahed-136/131, фото ілюстративне

У небі над Одещиною та Миколаївщиною триває бойова робота, повідомляє вночі 10 червня Оперативне командування «Південь».

«Ворог атакує ударними дронами типу Shahed-136/131. Унаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших обʼєктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!» – ідеться в повідомленні.

Станом на північ 10 червня в багатьох областях України прозвучало сповіщення про повітряну тривогу. Повідомлення стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

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