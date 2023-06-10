«Рашисти влучили у приватний будинок»: під час обстрілу Оріхова загинула сімейна пара – влада

Російські військові в суботу, 10 червня, вдарили по прифронтовим громадам Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«В Оріхові рашисти влучили у приватний будинок, на подвір'ї якого загинула сімейна пара – 58-річний чоловік та 54-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

У Преображенці мінно-вибухові травми отримав 77-річний чоловік, якого оперативно доставили до медзакладу, зазначив голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.