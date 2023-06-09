Армія РФ вдарила по лікарні в Гуляйполі, загинули медсестра та сантехнік – Єрмак

У п’ятницю, 9 червня, російські військові атакували лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його інформацією, внаслідок обстрілу армії РФ загинуло двоє працівників лікарні – молодша медична сестра та сантехнік.

Ще двоє людей отримали поранення, уточнив Єрмак.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.