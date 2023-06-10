Російських носіїв «Калібрів» немає на чергуванні в трьох морях – ВМС

Російських ракетоносіїв немає на бойовому чергуванні ані в Чорному, ані в Азовському, ані в Середземному морях, свідчать дані Військово-морських сил ЗСУ, наведені станом на 11:00 10 червня.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів; в Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні – до семи ворожих кораблів», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 10 червня Росія завдала чергового удару по Україні з використанням ракет і дронів. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили по об’єктах критичної інфраструктури і військових об’єктах України з північного й південного напрямків вісім ракет наземного базування різних типів і 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, сили протиповітряної оборони знищили дві крилаті ракети (тип яких ще уточнюють) і 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії заявив, що скорочення інтенсивності ракетних обстрілів у березні і квітні Росія використовувала для накопичення ударного потенціалу. За словами Юсова, Росія нині ще здатна виробляти «умовно до 30 «Калібрів» на місяць» і кілька штук «Іскандерів».