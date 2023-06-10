У Повітряних силах повідомили, скільки ракет і дронів Росія запустила по Україні вночі

Російські війська у ніч на 10 червня запустили по об’єктах критичної інфраструктури і військових об’єктах України з північного й південного напрямків вісім ракет наземного базування різних типів і 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними і крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську і Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, сили протиповітряної оборони знищили дві крилаті ракети (тип яких ще уточнюють) і 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Атака тривала з 23:00 год 9 червня по 5:00 10 червня 2023 року.

Також у Повітряних силах повідомили, що за минулу добу, 9 червня, протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 12 російських БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан-10», Zala, Supercam).

Раніше сьогодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили про загибель трьох і поранення понад 10 людей на Одещині через російський удар.

Водночас голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про пошкодження інфраструктури і техніки внаслідок російського удару по військовому аеродрому «Миргород».