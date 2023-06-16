В ISW пояснили, чому Росія розмістила ракетний комплекс «Бал» біля кордону України

Російські війська, ймовірно, перемістили у Брянську область РФ дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал» у рамках своїх зусиль із компенсації нестачі високоточних боєприпасів, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські війська вже давно перепрофільовують різні ракетні системи, такі як зенітно-ракетні системи С-300, для ураження наземних цілей і компенсації нестачі високоточних боєприпасів, тому, ймовірно, вони розгорнули систему берегової оборони в області, яка не має виходу до моря», – йдеться в повідомленні.

Напередодні заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що російські війська перемістили у Брянську область РФ дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», у зв’язку з чим зростає загроза ударів по території семи областей України ракетами типу Х-35.

«Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних із Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал». У зв’язку з цим зростає загроза завдання противником ударів ракетами типу Х-35, дальність стрільби якої дозволяє уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей», – сказав він на брифінгу 15 червня.

За словами Громова, Кремль продовжує віддавати «злочинні накази» про ураження інфраструктурних об’єктів у глибині території України, і лише протягом двох тижнів червня загарбники застосували більше ніж 140 ракет різних типів і понад 250 ударних БПЛА. «На даний час агресор зосередився на цілях, пов’язаних із логістикою, промисловими об’єктами, а також нафто- і газозабезпеченням», – сказав Громов.

За його словами, сили протиповітряної оборони України від початку цього місяця змогли знищити 74% випущених Росією крилатих ракет і 60% безпілотників.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».