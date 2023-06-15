Резніков запевнив, що Україна побудувала і розвиває «надійну систему ППО»

Завдяки допомозі країн-партнерів, Україна вже змогла побудувати «надійну систему протиповітряного захисту» і продовжує її розвивати, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами очільника оборонного відомства, українські захисники мають «найрозвиненіші у світі» системи Patriot, NASAMS IRIS-T та SAMP/T.

«Наступний рівень – це інші системи – «Кроталі», «Гепарди», а також радянські, які ми все ще маємо, і аж до ручних ПЗРК (переносний заненітно-ракетний комплекс – ред.), тобто системи різної дальності дії», - зазначив він.

Міністр також висловився щодо факту створення «літакової коаліції», що розпочинається з тренування українських пілотів.

«Але ми вже точно знаємо, що у нас будуть літаки як частина протиповітряної оборони, говорить про те, що ця система продовжує розвиток», – підкреслив Резніков.

Також глава Міноборони розповів, що під час зустрічей у Брюсселі пролунали зобов’язання від країн-партнерів щодо «продовження забезпечення України необхідними ракетами та системами запуску».

«Вже цього місяця або протягом наступних місяців ми зможемо отримати перші системи Hawk, яких у нас ще не було, і відповідне обладнання та ракети до них. Отже, ППО у нас розвивається. Я знову повторив партнерам, що протиповітряна оборона є першим пріоритетом», – сказав він.

15 червня в Брюсселі проходило 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Як повідомив за підсумками засідання міністр оборони США Ллойд Остін, декілька країн виступили зі новими зобов’язаннями щодо надання військової допомоги Києву. Зокрема, Канада виділила ще один пакет на 500 млн дол, що включатиме понад 200 ракет ППО. Нідерланди та Данія поінформували про плани навчання українських пілотів на F-16. Також Данія, Нідерланди, Великобританія та Сполучені Штати підтвердили спільну поставку в Україну сотень ракет ППО.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що задоволений результатами зустрічі. Він висловив сподівання, що ще більше країн приєднаються до ініціативи навчання українських пілотів, а також анонсував створення «IT-коаліції» в рамках «Рамштайну». Втім деталей з цього приводу поки немає.