Президент назвав доволі результативним черговий «Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив підсумки проведеного сьогодні у Брюсселі засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого «Рамштайну».

«Черговий «Рамштайн» сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо», – сказав Зеленський.

Він також заявив, що на сьогодні є «вагомі міжнародні кроки», які посилюють позиції України одразу на кількох напрямках.

Сьогодні у Брюсселі проходило 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Як повідомив за підсумками засідання міністр оборони США Ллойд Остін, декілька країн виступили зі новими зобов’язаннями щодо надання військової допомоги Києву. Зокрема, Канада виділила ще один пакет на 500 млн дол, що включатиме понад 200 ракет ППО. Нідерланди та Данія поінформували про плани навчання українських пілотів на F-16. Також Данія, Нідерланди, Великобританія та Сполучені Штати підтвердили спільну поставку в Україну сотень ракет ППО.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що задоволений результатами зустрічі. Він висловив сподівання, що ще більше країн приєднаються до ініціативи навчання українських пілотів, а також анонсував створення «IT-коаліції» в рамках «Рамштайну». Втім деталей з цього приводу поки немає.