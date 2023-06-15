Резніков анонсував створення «IT-коаліції» в рамках «Рамштайну»

Під час засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», міністри оборони Естонії та Люксембургу підтримали ідею створення «ІТ-коаліції», повідомив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков.

За його словами, міністри «готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи».

«Отже, на горизонті з’являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами!», – додав очільник Міноборони.

У Брюсселі 15 червня проходило 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Під час засідання, Нідерланди та Данія поінформували про плани навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16, сказав Остін. Прем’єр-міністр Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що Нідерланди, які взяли на себе ініціативу в цьому питанні, сподіваються розпочати навчання вже цього літа.

Також Данія, Нідерланди, Великобританія та Сполучені Штати раніше оголосили і на «Рамштайні» підтвердили спільну поставку в Україну сотень ракет ППО.