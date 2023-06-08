На новій зустрічі «Рамштайн» оновлять статус підтримки України перед контрнаступом – Міноборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що через тиждень на засіданні у форматі «Рамштайн» буде оновлено статус військової підтримки України перед її контрнаступом.

«Україна вже підтвердила плани контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. За тиждень на зустрічі у форматі «Рамштайн» буде оновлено статус військової підтримки, щоб нічого не упустити в боротьбі з окупантами», – написав він у твітері.

Президент України Володимир Зеленький вважає, що російські військові за допомогою руйнування Каховської гідроелектростанції «хочуть затягнути контрнаступ України». Сам контрнаступ поки не відбувається, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

У Міноборони днями казали, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення.