Резніков повідомив про «продуктивну розмову» з Остіном напередодні чергового «Рамштайну»

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про «продуктивну розмову» із главою Пентагону Ллойдом Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії», – написав він у твіттері.

«Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!» – додав міністр.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони, серед іншого, обговорили пріоритети для українського війська.

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На початку червня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що продовжується підготовка рішення про створення коаліції бойових літаків «Небесного щита України» на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн».

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 15 червня.