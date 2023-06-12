Резніков розповів, які теми обговорюватимуться на новій зустрічі «Рамштайн»

На наступному засіданні у форматі «Рамштайн» планують обговорити деталі «літакової коаліції» для України, а також надання артилерії, амуніції та комплексів протиповітряної оборони, розповів голова Міністерства оборони Олексій Резніков.

Також він запевнив, шо на наступному засіданні Україна очікує «аналогічного рівня підтримки з боку союзників».

«У рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі «літакової коаліції». В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система», – сказав міністр.

Резніков звернув увагу на те, що питання буде «предметно обговорюватися» з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції.

Відомо також, що до складу української делегації міністр оборони включив представників Повітряних сил. Зокрема, командувач Повітряних генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями, розповів Резніков.

«Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах», – додав він.

13-те засідання «Рамштайну» відбудеться 15 червня.

26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.